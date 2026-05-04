L’Iran s’appuie sur des réseaux terroristes antisémites en Europe pour cibler la communauté juive

Selon l'enquête, les services de renseignement iraniens et le Corps des gardiens de la révolution islamique cherchent à recruter des agents en Europe afin de collecter des informations ou de mener des attaques contre des cibles des juifs. Ces recrutements viseraient notamment des binationaux, des jeunes radicalisés ou des personnes déjà proches de milieux extrémistes.

Au centre de ces activités figure un groupe opérant sur Telegram sous le nom de « Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya ». Ce réseau aurait été lié à plusieurs incidents graves, dont l'incendie criminel d'ambulances de l'organisation juive Hatzalah à Londres, une tentative d'incendie contre une synagogue à Bruxelles, ainsi que des attaques au couteau dans des quartiers juifs.

Des Iraniens possédant la nationalité britannique ont affirmé avoir été approchés au cours de l'année écoulée par des agents liés aux Gardiens de la révolution, sur le sol britannique mais aussi en Europe, en Turquie et même en Iran. Certains se verraient proposer de l'argent en échange de renseignements ou de leur participation à des « opérations violentes ». D'autres ont déclaré avoir reçu des menaces de mort.

D'après le rapport, Téhéran aurait développé depuis plusieurs années un réseau d'influence en Europe, comprenant des organisations caritatives, des mosquées et des établissements éducatifs. Officiellement légales, certaines de ces structures serviraient en réalité de relais pour la propagande, l'incitation à la haine, la radicalisation ou la collecte de renseignements.

Depuis les attaques du 7 octobre et le déclenchement de la guerre à Gaza, les activités iraniennes s'intensifient. Le rapport évoque notamment un financement croissant de manifestations anti-israéliennes et une surveillance renforcée des communautés juives et iraniennes au Royaume-Uni.

Le directeur du MI5, le service britannique de renseignement intérieur, a confirmé qu'au moins 20 projets d'attentats liés à l'Iran avaient été déjoués au cours de l'année écoulée. Face à cette menace, Londres a relevé le niveau d'alerte attentat.

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a indiqué vouloir renforcer l'arsenal antiterroriste du pays, notamment afin de mieux cibler les menaces soutenues par des États étrangers. Cette évolution pourrait permettre de sanctionner plus sévèrement toute personne agissant pour le compte du Corps des gardiens de la révolution islamique.

Ces révélations renforcent les inquiétudes des autorités européennes concernant l'extension des opérations iraniennes sur le continent, en particulier contre les communautés juives.