L’Italie en passe de devenir le pays le plus endetté de la zone euro, détrônant la Grèce

Un basculement symbolique s’opère au sein de la zone euro : la Grèce, longtemps considérée comme l’économie la plus endettée, devrait céder cette place à l’Italie d’ici la fin de l’année. Selon des données relayées par Reuters, la dette publique grecque devrait reculer à environ 137 % du produit intérieur brut (PIB), contre 145,9 % en 2025.

Dans le même temps, l’Italie anticipe une hausse de son ratio d’endettement, qui atteindrait 138,6 % du PIB en 2026, selon son plan budgétaire pluriannuel. Une progression qui la placerait devant Athènes, marquant un retournement notable après des années durant lesquelles la Grèce symbolisait les fragilités financières de la zone euro.

Ce renversement s’explique par des trajectoires économiques divergentes. Après une décennie de crise et plusieurs plans d’aide massifs, la Grèce a engagé un redressement significatif, réduisant sa dette de plus de 60 points depuis 2020. Portée par une croissance supérieure à la moyenne européenne, stimulée notamment par le tourisme et les investissements, elle prévoit également de rembourser par anticipation une partie de ses anciens prêts.

À l’inverse, l’Italie peine à retrouver une dynamique solide. Malgré les fonds européens post-Covid, sa croissance est restée inférieure à 1 % entre 2023 et 2025, une tendance qui pourrait se prolonger. La dette italienne, bien que relativement stabilisée à moyen terme, reste élevée et sensible aux aléas économiques.

La Première ministre Giorgia Meloni attribue en partie cette situation aux dispositifs fiscaux mis en place par ses prédécesseurs, notamment pour la rénovation énergétique des bâtiments, qui ont pesé sur les finances publiques.

Ce changement de hiérarchie illustre une recomposition des équilibres économiques en Europe. Si la Grèce semble progressivement sortir de l’ombre de la crise, l’Italie demeure confrontée à des défis structurels majeurs, dans un contexte où la soutenabilité des dettes publiques reste une préoccupation centrale pour l’ensemble de la zone euro.