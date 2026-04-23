Israël : un jeune de 21 ans poignardé à mort à Petah Tikva après une altercation avec des adolescents

Un drame a secoué la ville de Petah Tikva à l’issue des célébrations de la fête de l’indépendance. Un jeune homme de 21 ans, employé dans une pizzeria de la rue HaAtsmaout, a succombé jeudi à ses blessures après avoir été poignardé deux jours plus tôt lors d’une agression violente.

Selon les premiers éléments de l’enquête, l’incident aurait débuté lorsque la victime a demandé à un groupe d’adolescents de ne pas utiliser de spray à l’intérieur de l’établissement où il travaillait. Peu après, les suspects auraient attendu qu’il termine son service avant de l’attaquer à l’extérieur du commerce, dans la nuit.

Gravement blessé, le jeune homme a été transporté dans un état critique à l’hôpital Centre médical Rabin (hôpital Beilinson), où les médecins ont lutté pour le sauver. Malgré leurs efforts, son décès a été prononcé deux jours plus tard. À ce stade, aucun suspect n’a encore été interpellé.

Le maire de la ville, Rami Greenberg, a exprimé son émotion face à ce drame : «Il n’y a pas de mots pour décrire l’ampleur du choc et de la douleur face à la perte d’une vie si jeune dans des circonstances aussi difficiles et cruelles». Il a rappelé que la victime «travaillait pour gagner sa vie» et avait simplement demandé «poliment» aux jeunes de ne pas utiliser de spray dans la pizzeria.

Le maire a également assuré que les responsables seraient arrêtés et traduits en justice, appelant à une prise de conscience collective face à la montée de la violence. «Il n’y a aucune bravoure dans la violence, seulement de la destruction», a-t-il insisté, exhortant les parents à être davantage impliqués dans la vie de leurs enfants.