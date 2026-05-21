L’Italie réclame des sanctions européennes contre Itamar Ben Gvir après la vidéo de la flottille

L’Italie a demandé à l’Union européenne de sanctionner le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir après la diffusion d’une vidéo montrant des militants d’une flottille pour Gaza agenouillés, les mains attachées et le front au sol après leur arrestation par Israël.

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Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a dénoncé sur X des actes « inacceptables » commis contre les militants de la flottille interceptée en mer.

Selon lui, les activistes ont été arrêtés dans les eaux internationales avant d’être soumis à « du harcèlement et des humiliations », en violation « des droits humains les plus fondamentaux ».

Antonio Tajani a ainsi annoncé avoir officiellement demandé à l’Union européenne d’envisager des sanctions contre Itamar Ben Gvir.

Cette nouvelle condamnation s’ajoute à une vague de critiques internationales visant le ministre israélien depuis la publication de cette vidéo controversée.

Plusieurs pays européens ainsi que des responsables américains ont déjà dénoncé les images diffusées par Ben Gvir, estimant qu’elles portaient atteinte à la dignité des personnes détenues et nuisaient à l’image d’Israël sur la scène internationale.