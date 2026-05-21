Israël aurait créé une unité spéciale pour traquer les terroristes du 7-Octobre

Israël aurait mis en place, après les massacres du 7 octobre 2023, une unité spéciale chargée de traquer les terroristes du Hamas ayant participé ou planifié l’attaque, selon le Wall Street Journal.

Cette cellule d’élite, baptisée NILI, acronyme de l’expression hébraïque « Netzach Yisrael Lo Yeshaker » : « l’Éternel d’Israël ne mentira pas », aurait pour mission de retrouver chaque personne impliquée, des simples exécutants jusqu’aux dirigeants de l’organisation terroriste.

Selon le journal, NILI dispose d’une liste comprenant des « milliers de noms ». Plusieurs suspects auraient déjà été éliminés. Les méthodes utilisées incluraient la reconnaissance faciale à partir de vidéos publiées sur les réseaux sociaux, l’exploitation de données de géolocalisation téléphonique et les interrogatoires de détenus gazaouis.

Le Wall Street Journal affirme que, selon des responsables israéliens actuels et anciens, une personne peut être placée sur la liste des cibles lorsque deux éléments de preuve établissent sa participation au 7-Octobre.

L’unité aurait également mené des opérations contre des responsables du Hamas en dehors de Gaza, notamment en Iran et au Liban. Selon un responsable sécuritaire cité par le journal, certaines cibles seraient priorisées en fonction de leur importance pour les familles des victimes, dans une logique décrite comme un « traitement pour l’âme ».

Depuis le cessez-le-feu avec le Hamas, la cellule aurait été réduite à un nombre limité d’opérateurs chargés de transmettre des renseignements aux commandants responsables des opérations à Gaza.