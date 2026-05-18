Le Hamas nomme Mohammed Awda à la tête des brigades Ezzedine al-Qassam (média arabe)

Le Hamas a nommé Mohammed Awda comme nouveau chef de sa branche armée, les brigades Ezzedine al-Qassam, selon plusieurs sources du mouvement citées par le quotidien saoudien Asharq Al-Awsat. Il succède à Izz al-Din al-Haddad, éliminé vendredi lors d’une frappe israélienne.

D’après ces sources, Mohammed Awda était considéré comme très proche d’al-Haddad et travaillait étroitement avec lui sur les efforts de reconstruction de la structure organisationnelle de la branche militaire du Hamas, fortement affaiblie par les opérations israéliennes menées depuis le début de la guerre.

Le média saoudien affirme également qu’Awda appartenait au cercle rapproché des principaux commandants militaires du mouvement terroriste palestinien. Une photographie relayée par plusieurs médias le montre aux côtés de hauts responsables du Hamas éliminés par Israël, notamment Mohammed Deif, Rafeh Salameh ainsi qu’Abou Obeidah.

Cette nomination intervient alors que le Hamas tente de réorganiser sa chaîne de commandement après l’élimination successive de plusieurs figures majeures de son appareil militaire par Tsahal.

Israël poursuit depuis des mois une campagne ciblée contre les dirigeants politiques et militaires du Hamas, affirmant vouloir démanteler durablement les capacités opérationnelles de l’organisation terroriste responsable du massacre du 7 octobre 2023.