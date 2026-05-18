Le chef militaire du Hamas a enfreint ses propres règles, permettant à Tsahal de l’éliminer

Le chef militaire du Hamas dans la bande de Gaza, Izz ad-Din al-Haddad, aurait commis une série d’erreurs qui ont permis à Israël de le localiser puis de l’éliminer, selon des sources sécuritaires citées par Walla.

Pendant plusieurs mois, Izz ad-Din al-Haddad aurait vécu caché dans un réseau de tunnels complexe, en limitant strictement le nombre de personnes informées de ses déplacements. Il se déplaçait généralement sous terre et avait imposé des règles de sécurité très strictes à son entourage.

Mais selon des responsables de la défense, la pression militaire israélienne autour de la ville de Gaza aurait fini par le pousser à rompre ses propres consignes. Peu avant l’entrée en vigueur du cessez-le-feu négocié avec l’aide des États-Unis, il serait monté à plusieurs reprises dans des bâtiments pour observer la situation à l’extérieur.

Ces sorties auraient permis au renseignement israélien d’identifier de nouvelles habitudes et des fenêtres de déplacement. Izz ad-Din al-Haddad aurait ensuite été tenté de réapparaître brièvement dans les rues de Gaza, alors que l’attention d’Israël semblait concentrée sur l’Iran et le Liban.

Selon certaines évaluations, il voulait montrer qu’il gardait le contrôle sur le terrain et qu’il ne craignait pas les frappes israéliennes. D’autres responsables estiment qu’il cherchait surtout à revoir sa famille, après une longue période passée sous terre.

Izz ad-Din al-Haddad était aussi impliqué dans la gestion des otages israéliens détenus par le Hamas et travaillait à reconstruire l’aile militaire du mouvement. Selon les sources citées, il cherchait à renforcer les liens entre Gaza et la Judée-Samarie, à élargir la portée des attaques et à empêcher toute initiative diplomatique susceptible d’affaiblir le Hamas.

Il a finalement été éliminé dans un appartement du quartier Rimal de la ville de Gaza, où se trouvaient notamment des membres de sa famille. Tsahal aurait ensuite frappé des véhicules quittant le bâtiment afin d’empêcher la fuite de ses proches collaborateurs ou une éventuelle tentative de survie.