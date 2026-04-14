L’Italie suspend son accord de défense avec Israël, annonce Giorgia Meloni

La présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, a annoncé la suspension du renouvellement automatique de l’accord de défense entre l’Italie et Israël. S’exprimant lors d’un point presse en marge du salon Vinitaly à Vérone, la cheffe du gouvernement a justifié cette décision par le contexte international actuel, estimant nécessaire de réévaluer les engagements en cours face à une situation en évolution.

Interrogée sur une éventuelle révision de la politique énergétique européenne, notamment concernant le gaz russe, Giorgia Meloni a réagi aux propos du dirigeant d’ENI, Claudio Descalzi. Elle a rappelé que ce dernier, en tant qu’acteur du secteur, a pour rôle de soulever les problématiques telles qu’il les perçoit. La dirigeante italienne a néanmoins réaffirmé son espoir de voir des progrès d’ici janvier 2027, tout en soulignant que la pression économique exercée sur Russie demeure, selon elle, l’un des leviers les plus efficaces pour favoriser la paix.

Sur le plan international, la présidente du Conseil a insisté sur la nécessité de poursuivre les efforts diplomatiques afin de faire avancer les négociations de paix et de stabiliser les zones de tension. Elle a notamment évoqué l’importance stratégique de la réouverture du détroit d’Ormuz, essentiel non seulement pour l’approvisionnement en carburants mais aussi pour le commerce des fertilisants, crucial pour de nombreux secteurs économiques.

Giorgia Meloni a également réagi aux déclarations controversées de Donald Trump visant le pape pape Léon, les qualifiant d’« inacceptables ». Elle a exprimé sa solidarité envers le souverain pontife, affirmant qu’elle ne se reconnaîtrait pas dans une société où les responsables religieux seraient soumis aux injonctions des dirigeants politiques, particulièrement dans le contexte occidental.

Enfin, évoquant les relations entre l’Italie et les États-Unis, la dirigeante italienne a rappelé leur caractère stratégique et durable, au-delà des gouvernements en place. Elle a toutefois insisté sur l’importance, entre alliés, de savoir exprimer ses désaccords avec franchise. Une position qu’elle considère bénéfique tant pour l’Europe que pour les États-Unis et, plus largement, pour l’ensemble du bloc occidental.