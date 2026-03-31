Conflit en Iran : l'Italie ferme une base clé aux avions américains

L’Italie aurait discrètement interdit aux États-Unis d’utiliser la base militaire de Sigonella, en Sicile, une installation clé pour les opérations américaines en Méditerranée, selon des informations révélées mardi par le Corriere della Sera.

La décision aurait été prise il y a plusieurs jours par le ministre italien de la Défense, Guido Crosetto, mais n’avait pas été rendue publique jusqu’à présent. Elle fait suite à un incident inhabituel : des avions militaires américains auraient été autorisés à décoller sans que Rome ne soit informée de leur destination finale, qui s’est révélée être liée à des opérations militaires contre l’Iran.

D’après le quotidien italien, les autorités militaires italiennes ont découvert que plusieurs appareils américains étaient en route vers la base de Sigonella pour une escale avant de poursuivre vers le Moyen-Orient, sans avoir sollicité l’autorisation préalable requise dans le cadre des accords de coopération entre les deux pays. Ce n’est qu’une fois les avions en vol que les États-Unis auraient informé leurs partenaires italiens, déclenchant une réaction immédiate de Rome.

Le chef d’état-major italien, Luciano Portolano, aurait alors reçu l’ordre de notifier en temps réel aux autorités américaines que l’accès à la base leur était refusé.

Cet épisode pourrait fragiliser les relations entre Rome et Washington, pourtant étroites sous le gouvernement de la Première ministre Giorgia Meloni, considérée comme l’une des dirigeantes européennes les plus proches de Donald Trump.

La dirigeante italienne a récemment été critiquée sur la scène intérieure pour ne pas avoir été informée en amont de l’entrée en guerre des États-Unis contre l’Iran, malgré ses relations privilégiées avec l’administration américaine.

Située en Sicile, la base de Sigonella constitue un maillon essentiel du dispositif militaire américain en Méditerranée. Elle sert notamment de plateforme logistique pour la Sixième flotte américaine et accueille des avions de ravitaillement, de reconnaissance et divers appareils engagés dans les opérations régionales.

Dans ce contexte, le refus d’accès à cette infrastructure stratégique illustre les tensions croissantes entre alliés occidentaux face à la gestion du conflit avec l’Iran.