L’OMS confirme un premier cas humain de grippe aviaire en Europe

L’Organisation mondiale de la santé a confirmé l’identification du premier cas humain de grippe aviaire A (H9N2) dans la région européenne. Le patient, dont l’identité n’a pas été rendue publique, avait séjourné plus de six mois au Sénégal avant de se rendre en Italie à la mi-mars.

Selon l’OMS, l’homme s’est présenté aux urgences peu après son arrivée avec de la fièvre et une toux persistante. Les premiers examens, réalisés le 16 mars, ont révélé une co-infection avec la tuberculose et un virus grippal non identifié dans un premier temps. Le patient a été placé en isolement et traité à la fois par antituberculeux et antiviraux. Son état était jugé stable et en amélioration début avril.

Les analyses ont permis, le 20 mars, d’identifier une grippe aviaire, avant que des tests génétiques ne confirment le 21 mars qu’il s’agissait du virus H9N2. Cette souche présente une forte similarité avec celles précédemment détectées chez des volailles au Sénégal.

L’origine exacte de la contamination reste indéterminée. Le patient n’a signalé aucun contact direct avec des animaux, ni exposition à des environnements à risque, ni interaction avec des personnes symptomatiques. Les enquêtes épidémiologiques se poursuivent afin de retracer la chaîne de transmission.

Les autorités sanitaires italiennes ont testé les personnes ayant été en contact avec le patient : toutes se sont révélées négatives et ont reçu un traitement antiviral préventif. Les contacts identifiés au Sénégal ne présentaient également aucun symptôme.

L’OMS souligne que le virus H9N2 ne dispose pas, à ce stade, d’une capacité de transmission interhumaine durable, et estime que le risque de propagation entre humains reste faible. Aucune restriction de voyage ou de commerce n’est recommandée.

L’organisation rappelle toutefois les mesures de précaution habituelles, notamment l’hygiène des mains et la prudence lors de la manipulation de volailles, dans un contexte où ce type de virus circule déjà en Afrique et en Asie.