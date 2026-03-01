L’UE appelle à une transition "crédible" en Iran après l'élimination d’Ali Khamenei

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a appelé à une « transition crédible » en Iran après l'élimination de l’ancien guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, tué lors de frappes américaines et israéliennes.

Dans un message publié sur les réseaux sociaux à l’issue d’échanges avec plusieurs dirigeants du Moyen-Orient, Mme von der Leyen a estimé que la disparition de Khamenei suscitait « un nouvel espoir pour le peuple iranien », tout en avertissant du risque réel d’instabilité. « Ce moment comporte un danger réel d’escalade susceptible d’entraîner la région dans une spirale de violence », a-t-elle déclaré.

La présidente de la Commission a indiqué que Bruxelles était en contact étroit « avec tous les acteurs clés » afin de préserver la stabilité, d’assurer la sécurité régionale et de protéger les civils. Elle a plaidé pour une solution durable, impliquant l’arrêt des programmes nucléaire militaire et balistique de l’Iran ainsi que la fin des actions jugées déstabilisatrices sur les plans aérien, terrestre et maritime.

Mme von der Leyen a notamment échangé avec l’émir du Qatar, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani, ainsi qu’avec le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane et le roi Abdallah II de Jordanie.

Les ministres des Affaires étrangères des 27 États membres de l’Union européenne ont par ailleurs tenu une réunion extraordinaire en visioconférence pour évaluer la situation.

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a souligné que la mort de Khamenei constituait « un moment décisif dans l’histoire de l’Iran ». Elle a appelé à des mesures concrètes de désescalade et évoqué « une voie ouverte vers un Iran différent », que sa population pourrait façonner plus librement.