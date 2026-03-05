L’UE craint que la guerre au Moyen-Orient n’affaiblisse la résistance de l’Ukraine face à la Russie

La crise au Moyen-Orient pourrait compromettre la capacité de l’Ukraine à résister à l’agression russe, a averti jeudi la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas. Lors d’un point presse relayé par Politico, la haute représentante de l’Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité a souligné que le conflit impliquant l’Iran avait déjà un impact direct sur la guerre en Ukraine.

Selon elle, les tensions croissantes dans la région mobilisent des ressources militaires essentielles, notamment les systèmes de défense aérienne. « Des capacités de défense dont l’Ukraine a besoin se déplacent désormais vers le Moyen-Orient », a-t-elle déclaré, évoquant en particulier les intercepteurs de drones et les moyens destinés à contrer les missiles.

Kaja Kallas a également mis en garde contre les conséquences économiques du conflit. La hausse des prix du pétrole provoquée par l’instabilité régionale pourrait, selon elle, profiter à Moscou en augmentant les revenus énergétiques du Kremlin. « Lorsque le prix du pétrole augmente, la Russie en profite pour financer sa guerre », a-t-elle souligné.

Face à cette situation, la diplomate européenne a évoqué la possibilité de nouvelles mesures visant à réduire les ressources financières de la Russie. Elle a notamment appelé à un embargo sur certains services maritimes afin de limiter l’activité de la « flotte parallèle » utilisée par Moscou pour contourner les sanctions et exporter son pétrole.

À l’approche d’un sommet virtuel réunissant les ministres des Affaires étrangères de l’UE et leurs homologues du Golfe, Kallas a également suggéré que l’Ukraine pourrait partager son expérience dans la lutte contre les drones et les missiles russes. Selon elle, cette expertise pourrait aider les pays du Golfe à renforcer leurs défenses face aux menaces liées à l’Iran.