L’UE débloque 883,6 millions d'euros pour Gaza

L’Union européenne renforce son soutien aux Palestiniens. Réunis à Bruxelles, les représentants de 65 délégations internationales ont lancé une nouvelle initiative destinée à financer les premiers travaux de reconstruction de Gaza, tout en renforçant l’aide à l’Autorité palestinienne et la coordination internationale.

À l’occasion de la deuxième réunion du Groupe des donateurs pour la Palestine, présidée par la commissaire européenne à la Méditerranée, Dubravka Šuica, et le Premier ministre de l'Autorité palestinienne Mohammad Mustafa, l’Union européenne a officiellement lancé la « Team Gaza Initiative ».

Cette initiative mobilise 883,6 millions d’euros pour soutenir les premières opérations de reconstruction au profit de la population civile de Gaza. Treize pays, dont l’Espagne, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, la Belgique, la Suisse, le Japon et plusieurs institutions financières internationales participent déjà au projet. D’autres États, comme le Canada et l’Australie, pourraient rejoindre l’initiative.

Les financements seront consacrés à la remise en état des infrastructures d’eau et d’assainissement, à l’évacuation des décombres, à la gestion des déchets, ainsi qu’à la restauration des systèmes de santé, d’énergie, d’agriculture et d’alimentation.

La Commission européenne a également annoncé que 41,7 millions d’euros de nouvelles contributions des États membres seront versés via le mécanisme européen PEGASE, qui permet d’acheminer de manière sécurisée et transparente l’aide financière à l’Autorité palestinienne. Cette somme s’ajoute aux 310 millions d’euros déjà engagés par la Commission pour la période 2026-2027.

Parallèlement, l’Autorité palestinienne a présenté les avancées de son programme de réformes, portant notamment sur les finances publiques, la gouvernance, la numérisation des services, ainsi que les secteurs de l’eau, de l’électricité, de l’éducation et de la protection sociale.

L’Union européenne rappelle que le renforcement d’une Autorité palestinienne stable et réformée constitue, selon elle, un élément essentiel pour parvenir à une paix durable fondée sur la solution à deux États.