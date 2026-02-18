L’Union européenne envisage un soutien au nouveau comité civil pour Gaza

L’Union européenne étudie la possibilité d’apporter un soutien à un nouveau comité chargé de reprendre l’administration civile de Gaza, selon un document interne du service diplomatique européen consulté par l’agence Reuters.

Dans ce texte transmis aux États membres, le Service européen pour l’action extérieure indique que l’UE « s’engage avec les nouvelles structures de gouvernance transitoire établies pour Gaza ». Il précise également que Bruxelles « explore un éventuel soutien au Comité national pour l’administration de Gaza ».

Ce Comité national pour l’administration de Gaza (NCAG) est présenté comme une instance composée de technocrates palestiniens non affiliés au Hamas ni à l’Autorité palestinienne. Sa mission serait de superviser la reconstruction du territoire, lourdement détruite par des mois de guerre. Le dispositif bénéficierait d’un appui du « Conseil de la paix » conduit par les États-Unis.

L’initiative intervient alors que la question de la gouvernance de Gaza après le conflit demeure centrale dans les discussions diplomatiques. Les Européens cherchent à soutenir une structure administrative capable de gérer l’aide humanitaire, la reconstruction des infrastructures et le rétablissement des services essentiels, sans conférer un rôle direct aux acteurs politiques armés.

Les ministres européens des Affaires étrangères doivent aborder la situation à Gaza lors d’une réunion prévue le 23 février à Bruxelles. Les échanges pourraient permettre de préciser la nature et l’ampleur d’un éventuel engagement européen aux côtés de cette nouvelle instance civile.