L’Union européenne sanctionne des responsables iraniens et appelle à la désescalade

L’Union européenne a annoncé lundi de nouvelles sanctions contre plusieurs personnes et entités iraniennes accusées de porter atteinte à la liberté de navigation maritime.

La cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a indiqué que ces mesures visaient des acteurs impliqués dans des menaces contre le trafic maritime international, sans fournir davantage de détails.

En parallèle, Kaja Kallas a appelé à une désescalade au Moyen-Orient après la reprise des affrontements entre Israël et l’Iran.

« La région du Moyen-Orient n’a pas besoin d’une escalade », a-t-elle déclaré en marge d’une réunion informelle des ministres de la Défense de l’Union européenne à Nicosie.

La responsable européenne a exhorté les parties concernées à privilégier le dialogue et les négociations afin d’éviter une aggravation de la crise régionale.