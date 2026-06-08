LIVE BLOG | Des sirènes ont retenti à Tel-Aviv et dans le centre d’Israël après un tir de missile des Houthis
Les hôpitaux ont transféré une partie de leurs activités dans des infrastructures souterraines et les écoles ont été fermées en raison des craintes de nouvelles attaques de missiles.
Arabie saoudite : des sirènes d’alerte aux missiles retentissent près d’une base accueillant des forces américaines
Des sirènes d’alerte aux missiles ont retenti tôt ce matin dans la région d’Al Kharj, en Arabie saoudite, où se trouve la base aérienne Prince Sultan, qui accueille des forces américaines. Les médias d’État saoudiens ont signalé l’alerte sans fournir davantage de précisions. Quelques heures plus tard, la Défense civile saoudienne a annoncé la levée de l’alerte, indiquant que tout danger était écarté.
Tsahal affirme être "pleinement préparé" à mener des opérations offensives et défensives
Tsahal a annoncé que le chef d’état-major, le lieutenant-général Eyal Zamir, supervise actuellement les frappes israéliennes contre l’Iran aux côtés des principaux responsables militaires. L’armée affirme être « pleinement prête » à mener des opérations offensives comme défensives. Selon le communiqué, des évaluations de la situation sont menées en continu depuis plusieurs heures. Tsahal assure rester en état d’alerte et prête à poursuivre ses opérations contre toute menace visant l’État d’Israël.
L’armée israélienne annonce avoir frappé des « cibles militaires » en Iran
Israël a mené lundi des frappes aériennes contre des « cibles militaires » en Iran, malgré les appels à la retenue lancés par le président américain Donald Trump. Cette opération intervient après le tir de deux vagues de missiles iraniens en direction d’Israël, que Tsahal affirme avoir entièrement interceptées. Téhéran a présenté ces tirs comme un « avertissement » en réponse à une frappe israélienne menée contre la banlieue sud de Beyrouth, bastion du Hezbollah.
Les Gardiens de la Révolution disent avoir visé des « groupes terroristes » au Kurdistan irakien
Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé avoir frappé le « quartier général de groupes terroristes » à Souleimaniyé, dans la région autonome du Kurdistan irakien. Selon l’agence officielle Irna, l’opération a visé des organisations que Téhéran accuse d’agir contre les intérêts de la République islamique. Les autorités iraniennes n’ont pas précisé l’identité des groupes ciblés ni fourni de bilan des frappes.
Des sirènes retentissent à Tel-Aviv et dans le centre d’Israël après un tir de missile des Houthis
Des sirènes d’alerte ont retenti à Tel-Aviv et dans plusieurs régions du centre d’Israël à la suite d’un tir de missile lancé par les rebelles houthis depuis le Yémen. Le Magen David Adom a indiqué n’avoir reçu aucun signalement de blessés ni d’impact au sol. Les secours ont toutefois pris en charge un homme qui s’est blessé en chutant alors qu’il se précipitait vers un abri anti-bombes.