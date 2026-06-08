LIVE BLOG | Des sirènes ont retenti à Tel-Aviv et dans le centre d’Israël après un tir de missile des Houthis

Des sirènes retentissent à Tel-Aviv et dans le centre d’Israël après un tir de missile des Houthis

Des sirènes d’alerte ont retenti à Tel-Aviv et dans plusieurs régions du centre d’Israël à la suite d’un tir de missile lancé par les rebelles houthis depuis le Yémen. Le Magen David Adom a indiqué n’avoir reçu aucun signalement de blessés ni d’impact au sol. Les secours ont toutefois pris en charge un homme qui s’est blessé en chutant alors qu’il se précipitait vers un abri anti-bombes.