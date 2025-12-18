La BBC qualifie la première intifada de "soulèvement populaire largement non armé" et provoque un tollé

La BBC fait face à une vive controverse après avoir qualifié la première intifada palestinienne de "soulèvement populaire largement non armé" dans un article publié mercredi. Cette formulation, rapidement contestée, est apparue dans un contexte particulièrement sensible, alors que le média britannique évoquait la décision de la police britannique d’arrêter les personnes scandant le slogan "Globalize the intifada" (Mondialiser l'Intifada) lors de manifestations, à la suite de l’attaque terroriste antisémite de Bondi Beach, en Australie.

Dans son article initial, la BBC cherchait à expliquer le terme "intifada" à ses lecteurs et présentait la première intifada, survenue à la fin des années 1980, comme un mouvement majoritairement non armé, laissant entendre qu’il ne représentait pas une menace majeure. Cette caractérisation a suscité de nombreuses réactions indignées, accusant la chaîne publique de minimiser la violence et le terrorisme associés à cette période.

Face aux critiques, la BBC a modifié son article. Une note ajoutée en bas de page reconnaît que la version initiale "ne donnait pas une image suffisamment claire ni complète de l’histoire" et précise que le passage concerné a été réécrit afin de contextualiser l’usage actuel du terme "intifada", sans reprendre cette description jugée réductrice.

L’organisation Campaign Against Antisemitism a vivement dénoncé la formulation originale. Elle a rappelé que la première intifada a été marquée par une violence importante : seize civils ont été assassinés, environ 1 400 personnes blessées, et plus de 1 500 soldats israéliens blessés ou tués. La période a également été marquée par des milliers d’attaques, dont des jets de cocktails Molotov, des attaques à la grenade et des agressions à l’arme à feu ou à l’explosif. C’est également durant cette période qu’est née l’organisation terroriste Hamas.

L’association a souligné que la seconde intifada a ensuite vu une escalade encore plus meurtrière, avec plus de 1 000 Israéliens assassinés, notamment lors d’attentats-suicides perpétrés par des terroristes dans des cafés, des bus et des lieux de loisirs. "Est-ce que cela ressemble à quelque chose de 'non armé' ?", a interrogé l’organisation, accusant la BBC de continuer à banaliser l’antisémitisme.