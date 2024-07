La Belgique refuse d'accueillir le match Belgique-Israël évoquant des craintes sécuritaires

La Fédération belge de football (RBFA) a annoncé que la Belgique n'accueillera pas le match de Ligue des Nations contre Israël prévu le 6 septembre, évoquant des préoccupations sécuritaires. Cette décision fait suite au refus de la ville de Bruxelles, le mois dernier, d'organiser la rencontre au stade Roi Baudouin, craignant que l'événement ne déclenche des manifestations.

Les autorités belges ont jugé "impossible d'organiser ce match à très haut risque" dans la capitale, en raison des tensions liées au conflit israélo-palestinien. D'autres villes belges ont également décliné l'invitation à accueillir la rencontre, laissant le pays sans option viable.

Cette situation met en lumière l'impact croissant des tensions géopolitiques sur le sport international. La décision belge rappelle notamment l'attaque terroriste survenue à Bruxelles en octobre dernier, où un tireur islamiste avait tué deux supporters suédois avant un match qualificatif pour l'Euro 2024 entre la Belgique et la Suède. Le lieu du match n'a pas encore été désigné, mais Budapest est évoquée comme une option possible. Cette incertitude soulève des questions sur la capacité des organisations sportives à naviguer dans un contexte politique de plus en plus complexe. La France et l'Italie, qui partagent le groupe A2 de la Ligue des Nations avec la Belgique et Israël, pourraient également être confrontées à des défis similaires lors de leurs rencontres avec l'équipe israélienne.