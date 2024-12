La diaspora syrienne célèbre la chute d'Assad à travers l'Europe

Des milliers de Syriens sont descendus dans les rues des principales villes européennes dimanche pour célébrer la chute du président Bachar al-Assad. À Berlin, où réside la plus importante diaspora syrienne d'Europe avec plus d'un million de personnes, près de 5 000 personnes se sont rassemblées dans le quartier de Kreuzberg. Les manifestants, dont beaucoup étaient venus en famille malgré la pluie froide, brandissaient des drapeaux aux couleurs de l'opposition syrienne - vert, rouge, noir et blanc - et des banderoles "Syrie libre" et "Liberté".

À Londres, des centaines de Syriens euphoriques se sont réunis sur Trafalgar Square, scandant "Mabrouk !" (Félicitations !) et "La Syrie est à nous, pas à la famille Assad". À Istanbul, où vivent 500 000 Syriens, la communauté s'est rassemblée devant la mosquée de Fatih.

À Athènes, plusieurs centaines de Syriens se sont rassemblés devant le Parlement. Des manifestations similaires ont eu lieu à Paris, Stockholm, Copenhague et Vienne. En Suisse, des centaines de personnes se sont réunies sur la Place des Nations à Genève, devant le siège des Nations Unies, agitant des drapeaux de l'opposition et piétinant des photos d'Assad et de son père Hafez.