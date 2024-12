La Grèce envisage une importante acquisition d'armement israélien

La Grèce est en négociations avancées avec Israël pour l'achat de 36 systèmes d'artillerie à roquettes PULS, une transaction évaluée entre 630 et 735 millions d'euros, selon des sources officielles à l'agence Reuters.

Ces discussions interviennent alors qu'Athènes et Tel Aviv négocient déjà la vente d'un système de défense anti-aérienne et antimissile d'une valeur de 2 milliards d'euros. Le gouvernement grec devrait soumettre l'accord à l'approbation d'une commission parlementaire au premier trimestre 2025.

Cette initiative s'inscrit dans un vaste plan d'acquisition décennal comprenant également l'achat de 40 avions de combat F-35 américains et de quatre frégates françaises. Le système PULS, fabriqué par l'entreprise israélienne Elbit, dispose d'une portée allant jusqu'à 300 kilomètres et prévoit la fabrication de certains composants en Grèce. Par ailleurs, le KYSEA, principal organe décisionnel grec en matière de défense et d'affaires étrangères, a approuvé vendredi l'acquisition de drones américains Switchblade, produits par AeroVironment. La majorité de ces nouveaux systèmes d'artillerie sera déployée pour protéger les frontières nord-est de la Grèce avec la Turquie et ses îles en mer Égée. Les deux pays membres de l'OTAN entretiennent des relations tendues concernant notamment leurs frontières maritimes, les ressources énergétiques, les survols en mer Égée et la question de Chypre.