La plus ancienne synagogue de Londres annule son service du Shabbat suite à une menace sécuritaire

La synagogue Bevis Marks, la plus ancienne de Grande-Bretagne, située à Londres, a annulé samedi son service du Shabbat en raison d'une menace sécuritaire jugée crédible. Cette décision a été prise sur la base d'informations fournies par le Community Security Trust (CST), une organisation chargée de la protection de la communauté juive au Royaume-Uni.

Fondée en 1701, Bevis Marks est un symbole important du judaïsme britannique. Cette annulation souligne les préoccupations croissantes concernant la sécurité des institutions juives en Europe, dans un contexte de tensions internationales accrues.

Le CST, qui travaille en étroite collaboration avec la police et les autorités locales, n'a pas fourni de détails spécifiques sur la nature de la menace. Cet incident rappelle l'importance de la vigilance et des mesures de sécurité renforcées autour des lieux de culte et des institutions communautaires.