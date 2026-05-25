La police autrichienne maîtrise et arrête un militant de la flottille pour Gaza à son retour

Une nouvelle polémique entoure les militants de la flottille pro-palestinienne interceptée par Israël en mer avant leur expulsion. En Autriche, la police a été filmée en train de maîtriser et d’arrêter un militant à son arrivée à l’aéroport de Vienne.

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Sur les images diffusées sur les réseaux sociaux, l’activiste scande le slogan « From the river to the sea, Palestine will be free », une formule interprétée par de nombreux responsables israéliens et occidentaux comme un appel à la disparition d’Israël. Peu après, plusieurs policiers interviennent, le plaquent au sol puis le traînent hors du terminal.

La police autrichienne a défendu son intervention auprès du Daily Mail, affirmant avoir eu recours à une « force proportionnée ».

Cet incident intervient au lendemain de scènes similaires en Espagne. À l’aéroport de Bilbao, la police espagnole a arrêté quatre personnes après des affrontements liés au retour d’activistes de la flottille. Des vidéos montrent des agents frappant certains militants à coups de matraque et les traînant au sol avant leur interpellation.

Les militants avaient été arrêtés par Israël alors qu’ils tentaient de rejoindre Gaza par voie maritime, avant d’être expulsés vers leurs pays respectifs.

L’affaire a pris une dimension diplomatique supplémentaire après la diffusion, mercredi, d’une vidéo publiée par le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir. On y voit le ministre se moquer des militants alors qu’ils étaient agenouillés au sol, les mains attachées.

La séquence a provoqué une vive indignation internationale. Plusieurs dizaines de pays ont dénoncé le traitement réservé aux militants pro-palestiniens arrêtés par Israël, tandis que les tensions diplomatiques autour de la guerre à Gaza continuent de s’intensifier.