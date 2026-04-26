La principale église de Bruxelles présente ses excuses au peuple juif pour une fausse accusation vieille de 650 ans

Un geste hautement symbolique s’est déroulé cette semaine à Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule, principale église de Bruxelles. Devant plusieurs centaines de participants, parmi lesquels des responsables chrétiens, le grand rabbin de Bruxelles et de Belgique Albert Guigui ainsi que des représentants de la communauté juive, l’institution religieuse a reconnu une injustice historique remontant à près de 650 ans.

Au cœur de la cérémonie figurait la question d’anciens vitraux représentant favorablement une accusation mensongère datant de 1370. À l’époque, les Juifs avaient été accusés à tort d’avoir profané des objets religieux ainsi que l'hostie. Cette calomnie, relevant de la traditionnelle accusation antisémite de "crime rituel", avait alors entraîné violences, pillages, assassinats et l’expulsion de la communauté juive du duché de Brabant.

Lors de l’événement, les vitraux concernés ont été retirés. À leur place, un panneau officiel a été installé en plusieurs langues, dont l’hébreu, exprimant clairement des excuses envers le peuple juif. Le texte reconnaît que, dans plusieurs régions d’Europe, des accusations sans fondement liées à la profanation de l’hostie ont été lancées contre des communautés juives, provoquant persécutions, massacres et expulsions.

L’archevêque de Malines-Bruxelles, Luc Terlinden, signataire de la déclaration, a souligné que l’antisémitisme, qu’il soit théologique ou social, est en contradiction totale avec le message chrétien. Il a insisté sur la nécessité d’assumer le passé avec lucidité.

Le document réaffirme enfin la volonté de renforcer le dialogue entre juifs et chrétiens, tout en transmettant aux générations futures une mémoire fondée sur la vérité historique et le respect mutuel. Un geste salué comme une étape importante dans le travail de réconciliation entre les deux communautés.