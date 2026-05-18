La sœur de la présidente irlandaise à bord de la flottille interceptée par Israël

La sœur de la présidente irlandaise Catherine Connolly figurait parmi les militants présents à bord de la flottille propalestinienne interceptée lundi par Israël au large de Gaza, ont annoncé les organisateurs de l’opération.

Selon ces derniers, huit citoyens irlandais se trouvaient sur les navires partis de Turquie la semaine dernière afin de contester le blocus maritime israélien autour de la bande de Gaza. Parmi eux se trouvait Margaret Connolly, médecin et sœur de la présidente irlandaise.

Les organisateurs accusent Israël d’avoir « illégalement et violemment intercepté » les bateaux humanitaires et d’avoir « kidnappé » les militants présents à bord. Dans une vidéo enregistrée avant l’interception et diffusée sur les réseaux sociaux, Margaret Connolly déclare : « Si vous regardez cette vidéo, cela signifie que j’ai été kidnappée de mon bateau par les forces israéliennes d’occupation. »

Israël a intercepté la flottille plus tôt dans la journée. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a qualifié l’opération de « manœuvre malveillante » destinée, selon lui, à soutenir le Hamas.

En déplacement officiel au Royaume-Uni, Catherine Connolly a réagi avec émotion après une rencontre avec Charles III à Londres. « Je suis très inquiète pour elle et également très préoccupée pour ses collègues à bord », a-t-elle déclaré aux journalistes, précisant ne disposer d’aucune information supplémentaire.

Les organisateurs ont néanmoins insisté sur le fait que la participation de Margaret Connolly relevait d’une décision strictement personnelle et n’avait « aucun lien » avec la présidence irlandaise.