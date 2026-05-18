"Oops I Did It Again" : Israël tourne en dérision une flottille pro-palestinienne au large de Gaza

Une séquence largement relayée sur les réseaux sociaux montre les autorités israéliennes diffusant la chanson « Oops I Did It Again » de Britney Spears à bord d’au moins un des navires de la flottille pro-palestinienne interceptée lundi alors qu’elle tentait de rejoindre Gaza.

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Selon des images diffusées sur X et confirmées par un responsable israélien, la musique a été envoyée directement via les haut-parleurs du bateau dans une tentative assumée de moquer l’opération menée par les militants.

Dans la vidéo, une activiste accuse Tsahal de brouiller les communications du navire « avec de la musique » afin d’empêcher l’équipage d’émettre des appels de détresse. « Ils attaquent une flottille humanitaire. C’est une véritable violation du droit international et un crime de guerre », affirme-t-elle face caméra, dénonçant également l’interférence avec les canaux d’urgence maritimes.

La flottille faisait partie de l’initiative « Global Sumud Flotilla », un convoi de plus de cinquante embarcations ayant quitté Marmaris, en Turquie, la semaine dernière avec l’objectif affiché de contester le blocus naval israélien imposé à la bande de Gaza.

Cette nouvelle tentative intervient quelques semaines seulement après l’échec d’une précédente flottille, au cours de laquelle deux militants avaient été interpellés.