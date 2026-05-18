"Oops I Did It Again" : Israël tourne en dérision une flottille pro-palestinienne au large de Gaza

Les autorités israéliennes ont diffusé la chanson « Oops I Did It Again » de Britney Spears à bord d’une flottille propalestinienne interceptée alors qu’elle tentait de rejoindre Gaza.

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Boats belonging to the Global Sumud Flotilla, carrying activists and humanitarian aid, depart for Gaza from the port of Marmaris, Turkey, Thursday, May 14, 2026, in an attempt to break the Israeli naval blockade
Boats belonging to the Global Sumud Flotilla, carrying activists and humanitarian aid, depart for Gaza from the port of Marmaris, Turkey, Thursday, May 14, 2026, in an attempt to break the Israeli naval blockade (AP Photo/Murat Kocabas)

Une séquence largement relayée sur les réseaux sociaux montre les autorités israéliennes diffusant la chanson « Oops I Did It Again » de Britney Spears à bord d’au moins un des navires de la flottille pro-palestinienne interceptée lundi alors qu’elle tentait de rejoindre Gaza.

https://x.com/i/web/status/2056308446568296698

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Selon des images diffusées sur X et confirmées par un responsable israélien, la musique a été envoyée directement via les haut-parleurs du bateau dans une tentative assumée de moquer l’opération menée par les militants.

Dans la vidéo, une activiste accuse Tsahal de brouiller les communications du navire « avec de la musique » afin d’empêcher l’équipage d’émettre des appels de détresse. « Ils attaquent une flottille humanitaire. C’est une véritable violation du droit international et un crime de guerre », affirme-t-elle face caméra, dénonçant également l’interférence avec les canaux d’urgence maritimes.

Video poster
Flottille pour Gaza : les deux militants détenus par Israël expulsés sans inculpation

La flottille faisait partie de l’initiative « Global Sumud Flotilla », un convoi de plus de cinquante embarcations ayant quitté Marmaris, en Turquie, la semaine dernière avec l’objectif affiché de contester le blocus naval israélien imposé à la bande de Gaza.

Cette nouvelle tentative intervient quelques semaines seulement après l’échec d’une précédente flottille, au cours de laquelle deux militants avaient été interpellés.

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