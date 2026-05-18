Un sondage du New York Times montre un recul du soutien à Trump, à la guerre contre l’Iran et à Israël

Le soutien à Donald Trump continue de s’éroder aux États-Unis dans le contexte des conséquences économiques de la guerre contre l’Iran. Selon un sondage New York Times/Siena publié lundi, la cote d’approbation du président américain est tombée à 37 %, son plus bas niveau depuis son retour à la Maison Blanche.

L’enquête montre que le conflit avec l’Iran pèse lourdement sur l’opinion publique américaine. Près des deux tiers des électeurs interrogés estiment que la décision de Donald Trump d’entrer en guerre contre Téhéran était une erreur, même si 70 % des électeurs républicains continuent de soutenir cette stratégie.

Le sondage révèle également une évolution sensible de l’opinion américaine concernant Israël et les Palestiniens. Pour la première fois dans ce type d’enquête récente, davantage de personnes interrogées déclarent éprouver plus de sympathie pour les Palestiniens que pour les Israéliens, avec un écart de 37 % contre 35 %.

Le basculement apparaît encore plus marqué chez les jeunes Américains. Parmi les 18-29 ans, seuls 14 % affirment soutenir davantage Israël, contre 64 % qui disent sympathiser davantage avec les Palestiniens.

Sur le conflit israélo-palestinien, 49 % des électeurs interrogés déclarent désapprouver fortement la gestion de Donald Trump. Concernant la guerre avec l’Iran, ce taux grimpe à 56 %. Plus de la moitié des sondés estiment par ailleurs que les États-Unis ne devraient pas reprendre les hostilités contre Téhéran en cas d’échec des négociations.

Le soutien à une aide supplémentaire à Israël apparaît lui aussi limité. Seuls 37 % des personnes interrogées se déclarent favorables à une augmentation de l’aide économique et militaire américaine à Israël. Chez les 18-29 ans, ce soutien chute à seulement 5 %.

Le sondage souligne ainsi les difficultés croissantes rencontrées par Donald Trump sur les grands dossiers internationaux, alors que la guerre régionale et ses conséquences économiques continuent d’alimenter les tensions politiques aux États-Unis.