La Suède fait décoller des chasseurs après le passage d’avions russes près de son espace aérien

La Suède a annoncé samedi avoir mobilisé en urgence plusieurs avions de combat après la détection d’appareils russes évoluant à proximité de son espace aérien au-dessus de la mer Baltique.

Selon les forces armées suédoises, deux incidents distincts se sont produits vendredi, l’un dans le sud et l’autre dans le nord de la Baltique. Face à ces mouvements, deux paires de chasseurs JAS 39 Gripen ont été déployées afin d’identifier et de surveiller les avions russes.

L’armée suédoise a précisé qu’aucune violation de l’espace aérien national n’avait été constatée. Des appareils de l’Otan ont également été mobilisés dans le cadre des mesures de surveillance visant à garantir la sécurité de l’espace aérien de l’Alliance.

Dans un communiqué, le vice-amiral Ewa Skoog Haslum a dénoncé des manœuvres jugées préoccupantes. « Les actions russes sont graves et constituent un comportement récurrent menaçant à la fois notre intégrité territoriale et notre sécurité », a-t-elle déclaré.

Ces nouveaux incidents illustrent les tensions persistantes en mer Baltique depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine en 2022. Cette région est devenue l’un des principaux points de friction entre Moscou et les pays européens riverains, en particulier depuis l’adhésion de la Suède à l’OTAN en mars 2024.

Stockholm a considérablement renforcé ses capacités de surveillance et de défense depuis son entrée dans l’Alliance atlantique. Les interceptions d’aéronefs russes à proximité des frontières des pays membres de l’OTAN sont devenues fréquentes ces dernières années, alimentant les inquiétudes sur la sécurité régionale.