La Roumanie, membre de l'Otan, affirme qu'un drone russe a frappé un immeuble sur son territoire

La Roumanie a affirmé vendredi qu’un drone russe avait frappé un immeuble résidentiel dans la ville de Galati, près de la frontière avec l’Ukraine, faisant deux blessés légers. Il s’agit de la première fois depuis le début de la guerre qu’un drone russe s’abat sur un bâtiment d’habitation en territoire roumain.

Selon le ministère roumain de la Défense, « dans la nuit du 28 au 29 mai, la Fédération de Russie a repris ses attaques de drones contre des cibles civiles et des infrastructures en Ukraine, près de la frontière fluviale avec la Roumanie ».

Le ministère précise que « l’un de ces drones a pénétré dans l’espace aérien roumain, a été suivi par radar jusqu’à la partie sud de la ville de Galati, puis s’est écrasé sur le toit d’un immeuble d’habitation, provoquant un incendie lors de l’impact ».

Les deux occupants de l’appartement touché ont réussi à évacuer les lieux par leurs propres moyens avant d’être pris en charge sur place pour de légères blessures, selon les services de secours.

Face à l’incident, deux chasseurs F-16 roumains ont décollé de la base aérienne de Fetesti. Selon le ministère de la Défense, ils ont été « autorisés à engager le combat avec les cibles pendant toute la durée de l’alerte ».

Depuis le début de l’offensive russe contre l’Ukraine en février 2022, plusieurs incursions de drones ont été détectées dans l’espace aérien roumain.