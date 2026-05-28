Près de 500.000 soldats russes tués : l’Ukraine croit à un basculement de la guerre

Alors que la guerre entre la Russie et l’Ukraine est entrée dans sa cinquième année, Kiev estime entrevoir un tournant stratégique majeur sur le front.

Selon la directrice du renseignement électronique britannique GCHQ, Anne Keast-Butler, près de 500.000 soldats russes ont été tués depuis le début de l’invasion en 2022, un chiffre nettement supérieur aux estimations précédentes.

La responsable britannique affirme que les forces russes « reculent sur le champ de bataille » pour la première fois depuis fin 2022 et paient un coût humain considérable dans leur offensive dans le Donbass, objectif central de Vladimir Poutine.

À Kiev, plusieurs responsables militaires évoquent désormais une possible inversion du rapport de force.

Le brigadier-général ukrainien Andriy Biletsky estime que les six à neuf prochains mois pourraient constituer « un point de bascule » dans le conflit. Selon lui, l’armée russe est épuisée et incapable de mener de grandes percées offensives.

L’Ukraine mise notamment sur le développement massif des drones et des systèmes autonomes pour compenser son déficit démographique face à Moscou.

Des centaines de drones d’attaque seraient désormais produits chaque jour afin de viser des infrastructures militaires, des aérodromes et des installations énergétiques russes.

Le président Volodymyr Zelensky affirme par ailleurs que près de 600 km² de territoire ont été repris aux forces russes depuis le début de l’année 2026.

Malgré ces signaux jugés encourageants à Kiev, plusieurs experts occidentaux appellent toutefois à la prudence, rappelant que la Russie conserve un avantage considérable en ressources humaines, industrielles et militaires.