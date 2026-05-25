La Russie aurait brouillé le signal d’un avion transportant le ministre britannique de la Défense

Un avion de la Royal Air Force transportant le ministre britannique de la Défense, John Healey, aurait été victime d’un brouillage de signal après avoir longé la frontière russe, selon The Times.

Le ministre rentrait d’une visite auprès de soldats britanniques déployés dans le sud-est de l’Estonie. Plusieurs conseillers politiques et militaires, un lieutenant-général, deux photographes et un journaliste du Times se trouvaient également à bord.

Selon le journal britannique, le brouillage a désactivé le GPS de l’appareil pour le reste du vol retour, qui a duré environ trois heures. Les pilotes ont dû s’appuyer sur des systèmes de navigation inertielle de secours pour déterminer leur position.

Certaines parties du tableau de bord auraient également été affectées. L’un des pilotes a décrit l’incident comme rare, affirmant ne pas avoir connu une telle situation « depuis longtemps ».

Un responsable de la défense cité par The Times a qualifié l’action russe de « dangereuse » et « irresponsable », estimant qu’un tel brouillage aurait pu perturber un avion civil. La Royal Air Force assure toutefois être préparée à ce type de scénario.

Cet incident intervient quelques jours après la révélation d’interceptions jugées dangereuses d’avions de reconnaissance britanniques par des chasseurs russes au-dessus de la mer Noire. Londres avait alors dénoncé un comportement « dangereux et inacceptable ».