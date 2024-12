La ville de Kiev va aménager un parc en l'honneur de Golda Meïr

Le conseil municipal de Kiev a approuvé la construction d'un parc dédié à l'ancienne Premier ministre israélienne Golda Meïr, née dans la capitale ukrainienne le 3 mai 1898. Le projet sera situé sur un terrain prestigieux de la rue Borychiv Tik, dans le quartier de Podil, au cœur de la ville. Selon les plans dévoilés, le parc sera doté d'un imposant mur en pierre de Jérusalem sur lequel seront gravées des citations tirées des mémoires de Meïr. Les travaux devraient débuter au printemps 2025, après la fonte des neiges. Le projet est financé par la Fédération des communautés juives d'Ukraine et inclura des aménagements pour les personnes à mobilité réduite et les parents avec poussettes.

L'historien et journaliste Shimon Briman souligne que le terrain choisi était auparavant loué pour accueillir des installations diplomatiques russes. "Le bail a été résilié en 2014 et la propriété est revenue à la municipalité de Kiev", précise-t-il. "En tant qu'historien, j'ai observé la popularité croissante de Golda Meïr en Ukraine ces dernières années", explique Briman. "Elle est de plus en plus célébrée comme l'une des grandes femmes nées en Ukraine. De nombreux textes ukrainiens la décrivent comme 'l'une des nôtres' en raison de ses racines kiéviennes."

Une citation de ses mémoires résonne particulièrement dans les médias ukrainiens : "Nous voulons vivre. Nos ennemis nous veulent morts. Cela laisse peu de place au compromis." Cette phrase est devenue une métaphore de la résistance ukrainienne face à l'agression russe. Le projet, qui marque le 125e anniversaire de la naissance de Meïr, a été conçu par plusieurs cabinets d'architectes, dont deux ukrainiens, un allemand et un espagnol. Le département du patrimoine culturel de la ville a sélectionné le meilleur concept parmi plusieurs propositions.