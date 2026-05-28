Le British Museum reporte une conférence sur l’histoire juive après des menaces de perturbation

Le British Museum a annoncé le report d’une conférence consacrée à « l’Israël et la Judée antiques », prévue jeudi dans ses locaux à Londres, invoquant des risques de perturbations ciblées, a rapporté le Jewish Telegraphic Agency.

Dans un communiqué, le musée explique avoir été informé ces derniers jours qu’« une proportion importante des personnes inscrites » comptait perturber délibérément l’événement.

La conférence devait être animée par des membres de l’équipe scientifique du musée et organisée dans le cadre du premier « Jewish Culture Month » jamais organisé au Royaume-Uni.

Le cours devait notamment être présenté par le Dr Paul Collins, responsable du département Moyen-Orient du British Museum.

L’événement s’inscrivait dans une série de plus de cent manifestations culturelles organisées à travers le pays par le Conseil représentatif des Juifs britanniques afin de célébrer l’héritage et la culture juive britannique.

Plusieurs grandes institutions britanniques participent d’ailleurs à cette initiative, parmi lesquelles la British Library, le Tate Modern, le Victoria and Albert Museum ou encore la BBC.

Le British Museum insiste sur le fait qu’il s’agit d’un report et non d’une annulation définitive, affirmant vouloir protéger « l’intégrité du programme » et l’expérience du public.

Mais cette décision a suscité de vives réactions au sein de la communauté juive britannique.

Le Conseil représentatif des Juifs britanniques a dénoncé des tentatives visant à perturber un événement célébrant le patrimoine culturel juif. De son côté, Shimon Cohen a dénoncé ce qu’il considère comme une capitulation face à l’intimidation.

« Pourquoi signalons-nous que les menaces et la haine contre les Juifs fonctionnent ? », a-t-il déclaré.