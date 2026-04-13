Le chancelier allemand exhorte Benjamin Netanyahou à mettre fin aux combats au Liban

Le chancelier allemand Friedrich Merz a appelé ce soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à mettre fin aux combats au Liban et à engager une dynamique diplomatique, à la veille de négociations prévues mardi à Washington entre représentants libanais et israéliens sous médiation américaine.

« Le Chancelier allemand a appelé ce soir le Premier ministre israélien à entamer des pourparlers de paix », dans un contexte de tensions croissantes à la frontière nord d’Israël, marquée par des affrontements répétés avec le Hezbollah. Ces discussions à venir sont perçues comme une tentative cruciale pour parvenir à un cessez-le-feu et éviter un embrasement régional.

Les frappes israéliennes ciblent les infrastructures du mouvement terroriste chiite, tandis que celui-ci multiplie les tirs de roquettes et de drones vers le nord du territoire israélien.

Benjamin Netanyahou a réaffirmé les conditions posées par Israël pour toute avancée diplomatique. Le Premier ministre a évoqué « deux conditions » : « le désarmement du Hezbollah » et « un véritable accord de paix ». Des exigences qui apparaissent difficilement acceptables pour le mouvement pro-iranien, qui rejette toute idée de désarmement.