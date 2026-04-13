Le chancelier allemand exhorte Benjamin Netanyahou à mettre fin aux combats au Liban
Berlin plaide pour une désescalade rapide dans une région marquée par une intensification des affrontements entre Israël et le Hezbollah.
Le chancelier allemand Friedrich Merz a appelé ce soir le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à mettre fin aux combats au Liban et à engager une dynamique diplomatique, à la veille de négociations prévues mardi à Washington entre représentants libanais et israéliens sous médiation américaine.
« Le Chancelier allemand a appelé ce soir le Premier ministre israélien à entamer des pourparlers de paix », dans un contexte de tensions croissantes à la frontière nord d’Israël, marquée par des affrontements répétés avec le Hezbollah. Ces discussions à venir sont perçues comme une tentative cruciale pour parvenir à un cessez-le-feu et éviter un embrasement régional.
Les frappes israéliennes ciblent les infrastructures du mouvement terroriste chiite, tandis que celui-ci multiplie les tirs de roquettes et de drones vers le nord du territoire israélien.
Benjamin Netanyahou a réaffirmé les conditions posées par Israël pour toute avancée diplomatique. Le Premier ministre a évoqué « deux conditions » : « le désarmement du Hezbollah » et « un véritable accord de paix ». Des exigences qui apparaissent difficilement acceptables pour le mouvement pro-iranien, qui rejette toute idée de désarmement.