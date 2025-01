Le choix du président irlandais, critique virulent d'Israël, pour commémorer l'Holocauste suscite l'indignation

La communauté juive d'Irlande exprime son indignation suite au choix du président Michael Higgins comme orateur principal de la cérémonie de la Journée internationale de la mémoire de l'Holocauste, prévue le 27 janvier. L'invitation a été lancée par le Holocaust Education Trust, une organisation à but non lucratif irlandaise dédiée à "la promotion de l'éducation, la sensibilisation et la commémoration de l'Holocauste dans toute l'île d'Irlande".

Maurice Cohen, président du Conseil représentatif des Juifs d'Irlande, a qualifié cette invitation d'"inappropriée". "Cette occasion solennelle exige respect, sensibilité et engagement envers la mémoire des victimes. Sa participation risque d'offenser de nombreuses personnes dans l'audience, juives et non-juives, qui attendent dignité et unité en ce jour significatif", a-t-il déclaré.

Le grand rabbin d'Irlande, Yoni Wieder, a souligné que "le président Higgins a négligé même de reconnaître le fléau de l'antisémitisme contemporain en Irlande. En mai, il a décrit les discussions sur l'antisémitisme en Irlande comme 'un exercice de relations publiques'. Avec une telle attitude, je crains que son discours pour la Journée de la mémoire de l'Holocauste ne sonne creux pour de nombreux Juifs irlandais."

Les critiques pointent le bilan du président Higgins en matière de rhétorique anti-israélienne, notamment sa négation de l'antisémitisme en Irlande et ses condamnations des actions d'Israël contre le Hamas. Ces remarques ont contribué à la décision du ministre des Affaires étrangères Gideon Saar de fermer l'ambassade israélienne à Dublin.

Le mois dernier, Higgins avait réagi à cette fermeture en qualifiant les accusations d'antisémitisme contre le peuple irlandais de "diffamation grossière" et de "calomnie profonde". "C'est une chose très grave de stigmatiser un peuple parce qu'il est en désaccord avec le Premier ministre Netanyahou, qui viole tant d'aspects du droit international", avait-il déclaré.