Le directeur d'Electronic Intifada arrêté en Suisse pour incitation à la haine

Ali Abunimah, directeur exécutif du site Electronic Intifada, a été arrêté par la police suisse samedi à Zurich, où il devait participer à un événement organisé par le Comité Palestine. L'arrestation de cet Américano palestinien est survenue le lendemain de son entrée sur le territoire, après un premier interrogatoire par les autorités. Le conseiller d'État et chef du Département de la Sécurité, Mario Fehr, a justifié cette décision auprès du journal NZZ : "Nous ne voulons pas d'un islamiste antisémite qui appelle à la violence en Suisse." L'interdiction d'entrée a été émise par le Fedpol, l'office fédéral de police, suite à une demande des autorités zurichoises.

Thomas Patzko, membre du conseil d'administration de l'organisation Never Again Is Now, a déclaré : "Abunimah et sa plateforme sont des porte-parole du Hamas. Sur les réseaux sociaux, il partage du contenu de l'aile armée du Hamas et pleure ses 'martyrs'."

Electronic Intifada, qui se présente comme "une publication d'information en ligne indépendante focalisée sur la Palestine", est accusée de propager un discours radical. Abunimah a notamment affirmé que "le sionisme est l'une des pires formes d'antisémitisme existantes" et a nié l'existence de preuves concernant les viols du 7 octobre.

Son arrestation a suscité des réactions contrastées sur les réseaux sociaux. "S'exprimer contre l'injustice en Palestine n'est pas un crime. Le journalisme n'est pas un crime", a protesté un internaute. Un autre a commenté : "Dans le jardin européen des valeurs libérales, toute forme de militantisme palestinien peut être criminalisée."

Son dernier article, publié le 18 janvier 2025, était intitulé "Comment la Résistance de Gaza a vaincu Israël". Le 6 janvier, il qualifiait les accusations de viols du 7 octobre de "propagande" visant à "justifier le génocide en cours des Palestiniens".