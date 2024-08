Le long bras de Téhéran : un centre islamique allemand démasqué comme pion de l'Iran

Un rapport explosif du ministère allemand de l'Intérieur vient de lever le voile sur une opération d'influence iranienne au cœur de l'Europe. Le Centre islamique de Hambourg (IZH), récemment interdit par les autorités allemandes, a servi de relais direct au guide suprême iranien Ali Khamenei, orchestrant une campagne de désinformation et de financement occulte.

Selon une enquête approfondie de 200 pages, révélée par le quotidien Der Spiegel, le directeur de l'IZH, Mohammad Hadi Mofatteh, a entretenu des liens étroits avec le bureau de Khamenei. Plus de 650 messages échangés via WhatsApp entre Mofatteh et Mehdi Mostafavi, un haut responsable du cabinet de Khamenei, témoignent de cette relation. L'influence iranienne s'est particulièrement manifestée dans le sillage de l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Mostafavi a explicitement demandé à Mofatteh de présenter ce massacre comme une "opération courageuse" et une "réponse naturelle aux prétendues offenses d'Israël envers les Palestiniens". Un message cité par Der Spiegel affirme : "La Résistance islamique n'avait pas d'autres moyens pour arrêter les crimes d'Israël... Grâce au courage de la jeunesse palestinienne, le régime sioniste ne sera plus jamais le même." Mais l'influence de l'IZH ne se limitait pas à la propagande. Des documents saisis par la police allemande suggèrent que le centre servait également de canal de financement pour des milices proxy de l'Iran. Des opérations au Yémen auraient notamment bénéficié d'un soutien financier portant le sceau personnel de Khamenei. Le rapport met également en lumière les liens de l'IZH avec le Hezbollah. Un haut dignitaire du groupe terroriste, chargé des relations extérieures, aurait effectué plusieurs visites au centre, remerciant ce dernier pour son "soutien financier, spirituel et consultatif". Face à ces révélations, le gouvernement allemand a pris des mesures drastiques. Le mois dernier, l'IZH et ses organisations affiliées ont été interdits pour "poursuite d'objectifs islamistes radicaux". Dans un communiqué, le ministère de l'Intérieur a déclaré que l'IZH agissait comme un représentant direct de Khamenei, cherchant à provoquer une révolution islamique en Allemagne pour imposer un régime théocratique. Cette affaire soulève de sérieuses questions sur l'étendue de l'influence iranienne en Europe et met en lumière les défis auxquels sont confrontés les gouvernements occidentaux dans leur lutte contre l'extrémisme et l'ingérence étrangère.