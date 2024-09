Le maire de Londres lance un projet pilote de ligne de bus pour protéger les Juifs orthodoxes

Sadiq Khan, le maire de Londres, a mis en place une nouvelle ligne de bus expérimentale dans le nord de Londres pour aider les Londoniens juifs à se sentir "en sécurité lors de leurs déplacements", selon la BBC. Cette initiative répond à une demande de longue date de la communauté juive d'un service reliant directement les quartiers de Stamford Hill et Golders Green.

La ligne 310 circulera toutes les 20 minutes entre ces deux quartiers. "J'ai été frappé par les conversations que j'ai eues ces derniers mois avec la communauté juive. Ils étaient effrayés en raison d'une augmentation massive de l'antisémitisme depuis le 7 octobre de l'année dernière", a déclaré Khan. "Nous avons entendu des histoires de Londoniens juifs recevant des insultes verbales. Nous avons également entendu des histoires de Londoniens juifs ne quittant pas leur domicile... parce qu'ils s'inquiètent pour leur sécurité."

Les statistiques de la police métropolitaine de Londres confirment cette tendance inquiétante : 2 065 incidents de crimes haineux antisémites ont été enregistrés entre octobre et juillet. La ligne 310, qui coûte plus de 3 160 000 livres sterling à Transport for London (TfL), est en phase d'essai pour les 12 prochains mois.