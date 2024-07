Le ministre britannique des Affaires étrangères appelle à un cessez-le-feu immédiat à Gaza

David Lammy, le nouveau ministre des Affaires étrangères du Parti travailliste britannique, a lancé un appel pour "un cessez-le-feu immédiat à Gaza et la libération de tous les otages", estimant que la guerre a duré "beaucoup trop longtemps".

Dans un message publié sur X (anciennement Twitter), Lammy a qualifié d'"épouvantables" les informations faisant état de victimes civiles suite à une frappe israélienne près d'une école à Abasan, dans le sud de Gaza. Cette déclaration intervient alors qu'Israël a annoncé enquêter sur des rapports indiquant que des dizaines de civils palestiniens auraient été tués et blessés lors d'une frappe dans la région de Khan Younès plus tôt cette semaine. Selon l'armée israélienne, la frappe visait un membre du Hamas ayant participé au massacre du 7 octobre dans le sud d'Israël. Le ministère de la Santé de Gaza, contrôlé par le Hamas, a rapporté que 29 Palestiniens ont été tués et plus de 50 blessés à l'école al-Awda dans la zone d'Abasan à Khan Younès. D'autres sources indiquent que la frappe a touché des tentes de familles déplacées à l'extérieur de l'école. Lammy a souligné que "la violence dévastatrice à Gaza a duré beaucoup trop longtemps" et a affirmé que le Royaume-Uni souhaite voir "des mesures urgentes pour protéger les civils". L'appel du ministre britannique s'inscrit dans un contexte de pression diplomatique accrue pour mettre fin au conflit, qui dure depuis plus de neuf mois. Il souligne également les défis auxquels font face les forces israéliennes dans leur lutte contre le Hamas, tout en cherchant à minimiser les pertes civiles dans une zone densément peuplée. La déclaration de Lammy pourrait signaler un changement de ton dans la politique étrangère britannique concernant le conflit israélo-palestinien, mettant davantage l'accent sur la protection des civils et la recherche d'une solution diplomatique rapide.