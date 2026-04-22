Le Monténégro franchit une étape clé vers son adhésion à l’Union européenne

Le Monténégro a enregistré une avancée significative dans son processus d’adhésion à l’Union européenne, après avoir obtenu le feu vert des 27 États membres pour poursuivre les négociations. Réunis à Bruxelles, ces derniers ont validé la création d’un groupe de travail chargé de préparer un futur traité d’adhésion pour ce petit État des Balkans.

«C'est une excellente nouvelle qui nous arrive de Bruxelles», a salué le ministre monténégrin des Affaires étrangères, Maida Gorcevic. Selon lui, cette décision «confirme une fois de plus que nous sommes sur la bonne voie pour que le Monténégro devienne le 28e membre de l'Union européenne d'ici à 2028».

Cette étape marque un tournant dans un processus engagé depuis plusieurs années. Le groupe nouvellement constitué devra définir les modalités précises d’adhésion, qui varient selon les pays candidats et les exigences communautaires. Parmi les priorités affichées par Bruxelles figure le respect de l’État de droit, considéré comme un pilier fondamental de toute intégration au sein de l’Union.

La Commission européenne soutient l’élargissement du bloc, même si elle juge le calendrier avancé par Podgorica ambitieux. Le Monténégro, aux côtés de l’Albanie, figure néanmoins parmi les pays les plus avancés dans ce processus complexe.

L’adhésion du Monténégro constituerait la première expansion de l’Union depuis l’entrée de la Croatie en 2013. Elle s’inscrirait dans une stratégie plus large visant à stabiliser et intégrer durablement les Balkans occidentaux au sein de l’espace européen.

Si de nombreux défis restent à relever, notamment en matière de réformes institutionnelles et judiciaires, cette décision de Bruxelles envoie un signal politique fort en faveur de l’avenir européen du Monténégro.