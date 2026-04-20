Mort d’un militaire français au Liban : "Le Hezbollah a visé nos soldats", affirme Emmanuel Macron

Depuis Varsovie, où il s’exprimait aux côtés du Premier ministre polonais Donald Tusk, Emmanuel Macron a tenu à clarifier les circonstances de l’attaque ayant coûté la vie au sergent-chef Florian Montorio, samedi, dans le sud du Liban. Le chef de l’État a ainsi désigné sans ambiguïté les responsables de l'agression ayant visé les Casques bleus de la Finul : le mouvement terroriste chiite libanais.

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« Le Hezbollah a visé nos soldats, pas parce qu’ils étaient français, il les a visés parce qu’ils tenaient la mission », a martelé le président de la République. Par cette précision, l'Élysée souligne que ce n'est pas la nationalité des troupes qui était ciblée, mais leur fonction d'interposition et de sécurisation dans une zone de haute tension.

Emmanuel Macron a détaillé le cadre de l'opération qui a tourné au drame : la mission consistait à « être aux côtés des populations civiles (et à) aller déterrer une mine qui aurait très clairement conduit à des pertes civiles ». En insistant sur le caractère humanitaire et préventif de cette intervention, le président fustige une attaque délibérée contre des soldats de la paix en plein exercice de déminage.

Alors que la France tente de maintenir une voie diplomatique au Liban, cette agression directe contre son contingent force l'exécutif à hausser le ton. L'hommage au sergent-chef Montorio se double ainsi d'un avertissement politique : la France ne compte pas céder aux intimidations armées visant à entraver le mandat des Nations unies sur le terrain.