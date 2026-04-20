Donald Trump : "Israël ne m’a jamais poussé à la guerre contre l’Iran, les massacres du 7 octobre oui"

Donald Trump a vigoureusement démenti toute influence de Benjamin Netanyahou dans sa décision d'engager les hostilités contre Téhéran.

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Le président américain Donald Trump à la Maison Blanche, le 12.04.2025
Le président américain Donald Trump à la Maison Blanche, le 12.04.2025AP Photo/Jose Luis Magana

Dans une mise au point sur son réseau Truth Social, Donald Trump a tenu à lever toute ambiguïté sur les ressorts de l’engagement militaire américain contre la République islamique : « Israël ne m’a jamais poussé à la guerre contre l’Iran », a martelé le président, balayant d'un revers de main les analyses suggérant une manipulation de Jérusalem. 

En récusant les affirmations du New York Times, qui décrivaient un Benjamin Netanyahou s'employant à « vendre » à la Maison-Blanche une offensive éclair aux résultats garantis, le leader américain entend réaffirmer sa pleine autonomie stratégique. 

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Pour lui, le basculement vers l’affrontement direct ne doit rien aux manœuvres diplomatiques, mais tout à « l'opinion de toute une vie que l'IRAN NE PEUT JAMAIS AVOIR D'ARME NUCLÉAIRE », une conviction appuyée par les massacres du 7 octobre. 

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