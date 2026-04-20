Donald Trump : "Israël ne m’a jamais poussé à la guerre contre l’Iran, les massacres du 7 octobre oui"

Dans une mise au point sur son réseau Truth Social, Donald Trump a tenu à lever toute ambiguïté sur les ressorts de l’engagement militaire américain contre la République islamique : « Israël ne m’a jamais poussé à la guerre contre l’Iran », a martelé le président, balayant d'un revers de main les analyses suggérant une manipulation de Jérusalem.

En récusant les affirmations du New York Times, qui décrivaient un Benjamin Netanyahou s'employant à « vendre » à la Maison-Blanche une offensive éclair aux résultats garantis, le leader américain entend réaffirmer sa pleine autonomie stratégique.

Pour lui, le basculement vers l’affrontement direct ne doit rien aux manœuvres diplomatiques, mais tout à « l'opinion de toute une vie que l'IRAN NE PEUT JAMAIS AVOIR D'ARME NUCLÉAIRE », une conviction appuyée par les massacres du 7 octobre.