"Le Mossad a envoyé les migrants" : la crise de Ceuta déclenche une vague de théories antisémites

La crise migratoire survenue ces derniers jours à Ceuta, l'enclave espagnole située à la frontière du Maroc, a donné lieu à une importante campagne de désinformation antisémite sur le réseau social X. C'est ce que révèle une étude publiée par le Combat Antisemitism Movement (CAM), qui affirme que de nombreuses théories du complot ont attribué à Israël et aux Juifs la responsabilité de l'afflux massif de migrants.

Selon les chercheurs du Centre de recherche sur l'antisémitisme (ARC), des dizaines de milliers de migrants ayant franchi la frontière ont rapidement été présentés, sur les réseaux sociaux, comme les instruments d'un prétendu plan orchestré par le Mossad, la CIA et le Maroc afin de « punir » l'Espagne pour ses positions critiques à l'égard d'Israël et son soutien à la reconnaissance d'un État palestinien.

Le rapport souligne qu'en seulement 72 heures, 173 publications émanant de 119 comptes influents ont été identifiées. Elles auraient généré plus de 57 millions de vues directes et touché potentiellement plus de 103 millions d'utilisateurs à travers le monde. Les chercheurs relèvent également près de 1,9 million de mentions « J'aime » et plus de 300 000 partages, signe, selon eux, d'une diffusion extrêmement rapide de ces récits conspirationnistes.

L'étude identifie trois principaux récits de désinformation : l'idée qu'Israël aurait organisé la crise migratoire pour sanctionner Madrid, la théorie selon laquelle les Juifs utiliseraient l'immigration comme une « arme démographique » contre l'Europe, et la présentation du Maroc comme un simple exécutant agissant pour le compte du Mossad.

Selon le CAM, cette campagne a été alimentée par des personnalités issues de courants idéologiques très différents. Des figures de l'extrême droite, de l'extrême gauche et de mouvances islamistes auraient relayé des accusations similaires, faisant d'Israël et du sionisme les responsables de la crise.

La polémique s'est également nourrie de réactions politiques. Après un message de l'ambassadeur israélien à l'ONU, Danny Danon, critiquant la politique espagnole et qualifiant Ceuta et Melilla d'« enclaves coloniales en Afrique », plusieurs responsables politiques espagnols ont laissé entendre qu'Israël pouvait être impliqué dans la crise. L'ambassadrice d'Israël en Espagne, Dana Erlich, a toutefois rapidement pris ses distances avec ces déclarations, affirmant qu'elles ne reflétaient pas la position officielle de l'État d'Israël.

Le rapport met enfin en cause le fonctionnement de X, estimant que son algorithme et son système de rémunération des comptes vérifiés favorisent la diffusion de contenus sensationnalistes et complotistes. Le CAM appelle la plateforme à limiter la visibilité des contenus antisémites lors des crises majeures, à exclure leurs auteurs des programmes de monétisation et à renforcer les dispositifs de contextualisation des fausses informations.

« La crise de Ceuta montre que l'antisémitisme est devenu, pour certains, l'explication automatique de tout événement anxiogène », estime Sasha Roitman, directeur général du Combat Antisemitism Movement. « Lorsque l'extrême droite, l'extrême gauche et les mouvements islamistes diffusent le même récit conspirationniste, cela démontre à quel point la haine des Juifs est devenue un point de convergence entre des idéologies pourtant opposées. »