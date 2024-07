Le nouveau gouvernement travailliste britannique relance le projet de mémorial de la Shoah à Londres

Le gouvernement travailliste fraîchement élu au Royaume-Uni, dirigé par le Premier ministre Keir Starmer, a annoncé son intention de construire un mémorial et un centre d'apprentissage de la Shoah à proximité des Houses of Parliament à Londres.

Ce projet, initialement proposé il y a près d'une décennie sous l'administration conservatrice précédente, vise à honorer la mémoire des plus de six millions de Juifs et autres victimes assassinés par les nazis et leurs collaborateurs pendant la Seconde Guerre mondiale.

Pour concrétiser cette initiative, le gouvernement Starmer prévoit de présenter le "Holocaust Memorial Bill", une loi qui autorisera le financement du projet et abrogera une législation datant de 1900 qui empêchait l'utilisation du site proposé à des fins autres que celles d'un jardin public. Dans un document d'information accompagnant le discours du Roi, qui présente l'agenda législatif du gouvernement, il est déclaré : "Nous devons tout faire pour garantir que l'Holocauste ne soit jamais oublié et pour lutter contre l'antisémitisme et toutes les formes de haine et de préjugés dans notre société." Cette décision souligne l'engagement du nouveau gouvernement travailliste dans la lutte contre l'antisémitisme et la préservation de la mémoire historique. Elle intervient dans un contexte de résurgence des actes antisémites en Europe et au Royaume-Uni, renforçant l'importance de l'éducation et de la commémoration de la Shoah.