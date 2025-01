"Le poison de l'antisémitisme" dénoncé par Keir Starmer à Auschwitz

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a fermement condamné vendredi la montée de "l'antisémitisme dans le monde" lors d'une visite historique au camp d'Auschwitz-Birkenau, a rapporté l'AFP.

Cette visite intervient à quelques jours des commémorations du 80e anniversaire de la libération du camp par l'Armée rouge soviétique, prévues le 27 janvier, auxquelles participeront de nombreuses délégations internationales, dont le roi Charles III qui s'y rendra pour la première fois.

"Nous condamnons sans cesse cette haine et nous disons avec audace 'plus jamais'", a déclaré Starmer, avant d'ajouter : "Mais où est le 'plus jamais' quand nous voyons le poison de l'antisémitisme monter dans le monde entier après le 7 octobre ?"

Le gouvernement polonais a récemment annoncé qu'il faciliterait l'accès aux responsables israéliens souhaitant assister aux commémorations, malgré le mandat d'arrêt émis en novembre par la Cour pénale internationale contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Selon le Premier ministre polonais Donald Tusk, Israël sera représenté par son ministre de l'Éducation. La CPI a émis des mandats d'arrêt non seulement contre Netanyahou et son ancien ministre de la Défense Yoav Gallant pour "crimes contre l'humanité" et "crimes de guerre" présumés, mais également contre Mohammed Deif, chef du Hamas.

Auschwitz-Birkenau reste le symbole du génocide perpétré par l'Allemagne nazie, où environ un million de Juifs, sur les six millions assassinés en Europe, ont péri entre 1940 et 1945, ainsi que plus de 100 000 non-Juifs.