Le président croate refuse d’approuver la nomination du nouvel ambassadeur israélien

Le président croate Zoran Milanović a annoncé lundi son refus d’approuver la nomination du nouvel ambassadeur israélien en Croatie, invoquant la situation dans la bande de Gaza ainsi que la politique menée par Israël depuis le début de la guerre.

Dans un communiqué, le chef de l’État a affirmé que le diplomate israélien désigné, Nissan Amdur, « n’a pas reçu et ne recevra pas » l’agrément officiel nécessaire pour prendre ses fonctions à Zagreb.

Le président croate, régulièrement critique envers les opérations militaires israéliennes à Gaza, a justifié sa décision en rappelant qu’« accorder ou refuser l’agrément aux ambassadeurs proposés est un droit souverain de la République de Croatie ».

Selon plusieurs médias croates et français, cette décision reflète l’opposition croissante de Zoran Milanović à la conduite de la guerre par Israël ainsi qu’aux accusations visant l’armée israélienne concernant les opérations menées dans l’enclave palestinienne.

Le président croate accuse également Israël d’avoir enfreint les usages diplomatiques en rendant public le nom du futur ambassadeur avant même d’avoir obtenu l’accord officiel de Zagreb. Il estime que l’État hébreu a « enfreint la règle tacite » qui encadre habituellement ce type de nomination diplomatique.

Malgré ce refus présidentiel, Nissan Amdur devrait néanmoins arriver en Croatie à la fin du mois de mai afin d’occuper temporairement le poste de chargé d’affaires, selon les informations relayées par les médias locaux.