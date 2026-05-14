Le roi Charles III à Golders Green en soutien à la communauté juive

Le roi Charles III s’est rendu ce jeudi dans le quartier de Golders Green, à forte population juive, afin d’exprimer son soutien à la communauté locale après une attaque au couteau survenue le mois dernier contre deux hommes juifs.

Selon des médias locaux, une foule nombreuse s’est rassemblée pour saluer le souverain lors de cette visite d’environ une heure. Certains habitants ont crié « Longue vie au roi » et l’ont remercié d’être venu dans le quartier, marqué par l’agression du 29 avril.

https://x.com/i/web/status/2054896332838445263 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le roi a rencontré les deux victimes de l’attaque, Norman Shine, 76 ans, et Shloime Rand, 34 ans. Il s’est également entretenu avec le grand rabbin Ephraim Mirvis, avec des membres de la police communautaire juive Shomrim, qui ont contribué à maîtriser le terroriste, ainsi qu’avec des représentants de Hatzola, le service d’ambulance juif.

Au cours de ses échanges avec le public, Charles III a reconnu la gravité du climat actuel. « C’est un monde dangereux, n’est-ce pas ? », a-t-il déclaré. Lorsqu’une personne a qualifié l’attaque d’« horrible », le roi a simplement répondu : « Je sais. »

Dans un communiqué, Buckingham Palace a indiqué que cette visite visait à « réaffirmer son soutien indéfectible » à la communauté juive, dans un contexte d’inquiétudes croissantes en matière de sécurité après l’agression.

La veille, lors de la cérémonie d’ouverture du Parlement, le roi Charles III avait également déclaré que le gouvernement britannique prendrait des mesures immédiates pour lutter contre l’antisémitisme.