Le Royaume-Uni cherche une "position équilibrée" sur la guerre entre Israël et le Hamas (ministre des Affaires étrangères)

David Lammy, le nouveau ministre des Affaires étrangères britannique, a annoncé une volonté de rééquilibrage de la position du Royaume-Uni concernant le conflit au Moyen-Orient. Lors d'une interview accordée à Reuters à Berlin, sa première destination internationale depuis la victoire écrasante du Parti travailliste aux élections britanniques, Lammy a souligné l'importance d'une approche diplomatique active pour atteindre un cessez-le-feu et obtenir la libération des otages détenus par le Hamas.

"Le moment est venu pour le Royaume-Uni de renouer avec le monde extérieur", a déclaré Lammy, marquant ainsi une rupture avec la politique de ses prédécesseurs. Il a insisté sur la nécessité de "revenir à une position équilibrée sur Israël et Gaza", ajoutant que le Royaume-Uni souhaite clairement voir un cessez-le-feu et la libération des otages. Le ministre a souligné l'urgence de la situation : "Les combats doivent cesser, l'aide doit pouvoir entrer, et j'utiliserai tous les efforts diplomatiques pour parvenir à ce cessez-le-feu." Cette nouvelle orientation de la politique étrangère britannique intervient dans un contexte de changement politique majeur au Royaume-Uni, avec l'arrivée au pouvoir de Keir Starmer comme Premier ministre, mettant fin à 14 années de gouvernement conservateur.