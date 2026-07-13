Le Royaume-Uni classe les Gardiens de la Révolution comme organisation terroriste

Le gouvernement britannique a officiellement inscrit les Gardiens de la Révolution islamique (IRGC) sur sa liste des organisations terroristes, en utilisant les nouveaux pouvoirs que lui confère sa législation sur les menaces d'origine étatique.

Dans une déclaration écrite au Parlement, la ministre de l'Intérieur, Shabana Mahmood, affirme que les autorités britanniques ont identifié « des activités liées aux Gardiens de la Révolution impliquant des menaces contre des personnes et des actes d'intimidation sur le sol britannique ».

Cette décision intervient après l'adoption accélérée du National Security (State Threats) Bill, promis par le Premier ministre à la suite d'une série d'attaques visant la communauté juive au Royaume-Uni. Jusqu'à présent, la législation britannique permettait de proscrire uniquement des organisations terroristes, mais ne couvrait pas les groupes directement soutenus par un État.

Avec cette nouvelle désignation, il devient désormais illégal au Royaume-Uni de soutenir ou d'exprimer publiquement un soutien aux Gardiens de la Révolution, d'aider l'organisation dans toute activité liée au Royaume-Uni ou de lui apporter une assistance matérielle, d'accepter ou de conserver un avantage matériel fourni directement ou indirectement par les Gardiens de la Révolution.

Le gouvernement britannique estime que cette mesure renforcera les moyens juridiques dont disposent les autorités pour lutter contre les activités attribuées à l'Iran sur le territoire britannique et protéger la sécurité nationale.