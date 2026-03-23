Le Royaume-Uni renforce sa défense aérienne dans le Golfe face aux menaces iraniennes

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a annoncé lundi le déploiement de nouveaux systèmes de défense aérienne dans le Golfe, notamment à Bahreïn, afin de protéger les alliés de Londres contre d’éventuelles frappes iraniennes.

Auditionné par une commission parlementaire, Keir Starmer a indiqué que cette décision répondait à une urgence apparue au cours du week-end, dans un contexte de tensions accrues au Moyen-Orient. « Nous collaborons avec l’industrie de défense britannique pour distribuer des missiles de défense aérienne à nos partenaires du Golfe », a-t-il précisé, évoquant également un déploiement rapide de systèmes à courte portée à Bahreïn.

Le chef du gouvernement a ajouté que des mesures similaires étaient en cours pour renforcer les capacités de défense du Koweït et de l’Arabie saoudite, soulignant la volonté du Royaume-Uni de soutenir ses partenaires face à l’escalade régionale.

Cette initiative s’inscrit dans le prolongement de l’engagement militaire britannique depuis le début du conflit déclenché fin février par des frappes américano-israéliennes contre l’Iran. En réponse, Téhéran a mené des représailles visant non seulement Israël mais également d’autres pays de la région, accentuant les inquiétudes sécuritaires dans le Golfe.

Londres avait déjà annoncé l’envoi de moyens aériens pour appuyer ses alliés, marquant une implication croissante dans la gestion de la crise. Le renforcement des dispositifs de défense aérienne vise ainsi à anticiper de nouvelles attaques et à dissuader toute extension du conflit.

Dans un environnement régional de plus en plus instable, le Royaume-Uni entend afficher sa solidarité stratégique avec ses partenaires du Golfe, tout en contribuant à contenir les risques d’escalade militaire.