Le terroriste de Golders Green est un Somalien de 45 ans, révèle la police londonienne

La police métropolitaine de Londres a indiqué mercredi soir que l’auteur de l’attaque au couteau survenue à Golders Green est un ressortissant britannique de 45 ans, né en Somalie. L’homme a grièvement blessé deux hommes juifs dans ce quartier du nord de la capitale, où vit une importante communauté juive.

Les autorités ont précisé que le suspect a été arrêté pour tentative de meurtre. D’abord conduit à l’hôpital, il en est ensuite sorti avant d’être placé en garde à vue dans un commissariat londonien. La police a officiellement classé l’agression comme un acte terroriste et mène actuellement des perquisitions à une adresse située dans le sud-est de Londres.

Les enquêteurs examinent également un autre incident signalé plus tôt dans la journée dans ce même secteur de la ville. Selon la police, le suspect interpellé à Golders Green pourrait également être impliqué dans cette affaire.

Les deux victimes ont été identifiées comme Shilome Rand, 34 ans, et Moshe Shine, 76 ans. Tous deux ont été transportés à l’hôpital dans un état grave. Après avoir reçu des soins, leur état a été stabilisé, selon les dernières informations communiquées.

Cette attaque intervient dans un contexte de recrudescence des actes antisémites au Royaume-Uni depuis le début de la guerre à Gaza. Les services de sécurité ont renforcé la vigilance autour des institutions juives à travers le pays.

Depuis le 23 mars, plusieurs incidents ont visé des lieux liés à la communauté juive. Quatre ambulances de l’organisation Hatzolah avaient notamment été incendiées à Golders Green. Plus récemment, deux bouteilles remplies d’essence ainsi qu’une brique ont été lancées contre la synagogue réformée de Finchley, à Londres, entraînant l’arrestation de deux suspects.